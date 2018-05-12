Автору фильмов про допинг в России Хайо Зеппельту не дали визу для поездки на ЧМ-2018

ARD
07:51, 12 мая 2018
Надежный источник

Россия отказалась выдать визу для поездки на чемпионат мира по футболу немецкому журналисту Хайо Зеппельту, автору фильмов телеканала ARD про допинг в российском спорте. 

Как сообщает ARD, Зеппельт внесен Россией в список нежелательных персон. Представители российских властей эту информацию пока не прокомментировали.

На телеканале сочли действия российских властей «беспрецедентным вмешательством в свободу прессы», передает Deutsche Welle. С критикой этого решения выступили в организации «Репортеры без границ» и в Немецком союзе журналистов.

«Конечно, дело в том, что мы критиковали Россию в репортажах про допинг в 2014 году. Видимо, это одно из последствий», — заявил Зеппельт (нем. яз.).

ARD
Хайо Зеппельт — автор нескольких фильмов о допинге в российском спорте, которые вышли на телеканале ARD с 2014 года. Они стали поводом для расследований ВАДА, которые в итоге привели к лишению аккредитации российских антидопинговых лабораторий и отстранению от соревнований и дисквалификации множества российских спортсменов.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
«Разговоры о сексе — это как инстаграм». Выпуск без фильтров
40 минут
Подкасты
Что же будет с родиной и с нами? В ближайшие шесть лет
45 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы