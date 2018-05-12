Автору фильмов про допинг в России Хайо Зеппельту не дали визу для поездки на ЧМ-2018
Россия отказалась выдать визу для поездки на чемпионат мира по футболу немецкому журналисту Хайо Зеппельту, автору фильмов телеканала ARD про допинг в российском спорте.
Как сообщает ARD, Зеппельт внесен Россией в список нежелательных персон. Представители российских властей эту информацию пока не прокомментировали.
На телеканале сочли действия российских властей «беспрецедентным вмешательством в свободу прессы», передает Deutsche Welle. С критикой этого решения выступили в организации «Репортеры без границ» и в Немецком союзе журналистов.
«Конечно, дело в том, что мы критиковали Россию в репортажах про допинг в 2014 году. Видимо, это одно из последствий», — заявил Зеппельт (нем. яз.).