Xerox отказалась от слияния с Fujifilm. Сделку оценивали в 6,1 миллиарда долларов

Американская компания Xerox отказалась от сделки по слиянию с японской корпорацией Fujifilm. Сумма сделки, о которой было объявлено в январе, оценивалась в 6,1 миллиарда долларов.

Решение отказаться от слияния с Fujifilm, говорится в распространенном Xerox заявлении, было принято после заключения соглашения с инвесторами Карлом Айканом и Дарвином Дисоном.

Айкан и Дисон, которые совместно владеют 15% Xerox, выступали против сделки по слиянию с Fujifilm и пытались оспорить ее в судебном порядке.

В рамках соглашения с инвесторами совет директоров покинут пять человек, Джефф Джейкобсон, при котором была заключена сделка с Fujifilm, уйдет с поста главного исполнительного директора Xerox. Джейкобсон также покинет и совет директоров.

Отказаться от сделки, сообщила Xerox, также было решено из-за «значительных расхождений» результатов аудита предполагаемой совместной компании Fuji Xerox с заявлениями, звучавшими во время подготовки сделки.

Представители Fujifilm заявили, что будут оспаривать «одностороннее решение» Xerox о разрыве сделки и предположили, что у американской компании нет законных оснований выходить из соглашения.