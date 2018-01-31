Fujifilm объявила о покупке Xerox

Японская корпорация Fujifilm объявила о поглощении американской Xerox. Объединение произойдет на базе уже существующей совместной компании Fuji Xerox, в которой японцы получат 50,1% акций.

Совместная компания выкупит долю Fujifilm (75%) за 6,1 миллиарда долларов, затем японцы направят эти средства для покупки вновь выпущенных акций Xerox.

Прибыль от объединения производства компании оценивают в 1,7 миллиарда долларов к 2022 году.