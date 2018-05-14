В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций. Его поддержали Верховный суд и правительство

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, вводящий уголовную ответственность за действия, способствующие введению санкций в отношении России, а также за соблюдение этих санкций. Документ 14 мая размещен в базе данных нижней палаты парламента. Среди авторов законопроекта лидеры всех четырех думских фракций.

Документ предлагает ввести новую статью в Уголовный кодекс — «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией». Наказание по этой статье предлагается установить в виде штрафа до 600 тысяч рублей или ограничения свободы до четырех лет.

Также предполагается наказывать граждан за «умышленные действия, которые привели или могли привести к введению санкций» штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 200 тысяч рублей.

На законопроект получены положительные заключения правительства и Верховного суда.