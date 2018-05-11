Депутаты предложили сажать за передачу сведений, которые «привели или могли привести» к введению антироссийских санкций

Интерфакс
14:45, 11 мая 2018
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Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за действия, способствующие введению антироссийских санкций, а также за соблюдение этих санкций. Об этом говорится в законопроекте, который будет внесен в Госдуму 14 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Законопроект предлагает пополнить Уголовный кодекс новой статьей, в которой прописана ответственность за отказ в операциях и сделках из-за исполнения санкций, введенных против России другим государством. Депутаты предлагают наказывать за это штрафом до 600 тысяч рублей, ограничением или лишением свободы на срок до четырех лет.

Также статья предусматривает ответственность за предоставление рекомендаций и передачу сведений, «которые привели или могли привести» к введению антироссийских санкций. За это предлагается ввести штраф до 500 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщил источник «Интерфакса», авторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и лидеры всех четырех фракций.

В апреле США ввели санкции против 24 россиян из «кремлевского списка», составленного в январе 2018 года и включающего в себя 210 высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов из России. Также под санкции попал ряд российских компаний. За сотрудничество с ними Вашингтон теперь может наложить санкции на любую фирму.
Вскоре в Госдуму был внесен законопроект о б ответных санкциях, которые могут быть приняты против США и других стран. Он, в частности, предусматривал запрет на закупку зарубежных лекарств и других товаров, а также въезд иностранных специалистов на работу в Россию.
Как стало известно 11 мая, из законопроекта убрали запрет на импорт лекарств, продовольствия, табака и алкоголя. Вместо конкретного перечня осталась общая формулировка о запрете ввоза в Россию любой продукции и сырья — за исключением жизненно важных товаров, которые не производятся в России и странах, не включенных в санкционный список.
О планах депутатов ввести уголовную ответственность для тех, кто соблюдает антироссийские санкции или способствует их введению, также стало известно в апреле. Как сообщил тогда первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, для физических лиц решено было ввести уголовное наказание, а для компаний — «достаточно высокие» штрафы.
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