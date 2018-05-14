В Екатеринбурге охранник торгового центра избил подростка с инвалидностью

В екатеринбургском торговом центре «Алатырь» охранник избил подростка с ДЦП Романа Валитова. Об этом местному изданию «Екатеринбург онлайн» сообщила мать пострадавшего Елена Лаврентьева.

Инцидент произошел 13 мая, когда 19-летний Валитов выходил из магазина техники Media Markt. «По выходным он иногда ходит в Media Markt. Смотрит там телефоны, планшеты и, как все нормальные, здоровые люди, любит на них поиграть. <…> Никогда никаких конфликтов не было», — сказала Лаврентьева.

На выходе из магазина охранник догнал Валитова и потребовал, чтобы подросток больше не приходил в Media Markt, потому что он может повредить товары. Мужчина пригрозил, что в противном случае «оторвет ему голову», после чего тащил его за шиворот до выхода из ТЦ.

Лаврентьева не знает должность нападавшего, но считает, что он имеет отношение к магазину Media Markt. Пресс-секретарь «Алатыря» Оксана Вечканова заявила, что охрана ТЦ к инциденту не причастна; по ее словам, на Валитова напал «какой-то прохожий». После публикации материала с «Екатеринбург онлайн» связался очевидец происшествия, предположивший, что на Валитова напал сотрудник ТЦ: у него на груди был бейдж, и он был знаком с охранником, дежурившим у главного входа в «Алатырь».

Мать Валитова обратилась в полицию и травмпункт. Медики зафиксировали у подростка ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы, а также повреждение связок левой стопы. В управлении МВД по Екатеринбургу сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут изъяты записи камер видеонаблюдения в «Алатыре».