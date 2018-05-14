В Екатеринбурге охранник торгового центра избил подростка с инвалидностью

Екатеринбург онлайн
20:13, 14 мая 2018
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В екатеринбургском торговом центре «Алатырь» охранник избил подростка с ДЦП Романа Валитова. Об этом местному изданию «Екатеринбург онлайн» сообщила мать пострадавшего Елена Лаврентьева.

Инцидент произошел 13 мая, когда 19-летний Валитов выходил из магазина техники Media Markt. «По выходным он иногда ходит в Media Markt. Смотрит там телефоны, планшеты и, как все нормальные, здоровые люди, любит на них поиграть. <…> Никогда никаких конфликтов не было», — сказала Лаврентьева.

На выходе из магазина охранник догнал Валитова и потребовал, чтобы подросток больше не приходил в Media Markt, потому что он может повредить товары. Мужчина пригрозил, что в противном случае «оторвет ему голову», после чего тащил его за шиворот до выхода из ТЦ.

Лаврентьева не знает должность нападавшего, но считает, что он имеет отношение к магазину Media Markt. Пресс-секретарь «Алатыря» Оксана Вечканова заявила, что охрана ТЦ к инциденту не причастна; по ее словам, на Валитова напал «какой-то прохожий». После публикации материала с «Екатеринбург онлайн» связался очевидец происшествия, предположивший, что на Валитова напал сотрудник ТЦ: у него на груди был бейдж, и он был знаком с охранником, дежурившим у главного входа в «Алатырь».

Мать Валитова обратилась в полицию и травмпункт. Медики зафиксировали у подростка ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы, а также повреждение связок левой стопы. В управлении МВД по Екатеринбургу сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут изъяты записи камер видеонаблюдения в «Алатыре».

«Когда этого паренька выводили, я как раз поднимался на эскалаторе с ребенком. По эскалатору он его прямо тащил. В новости говорится, что это был какой-то прохожий, но я не видел ни одного прохожего, который бы ходил по „Алатырю“ с бейджиком. Когда он этого паренька выволакивал, охранник даже показал, через какую дверь его лучше вывести», — отметил [очевидец] Максим. 

Екатеринбург онлайн
В 2015 году из кафе «Фламинго» в Нижнем Новгороде выгнали сестру модели Натальи Водяновой Оксану, у которой диагностирован аутизм и ДЦП. Происшествие получило большой резонанс, СК завел уголовное дело по статье об унижении человеческого достоинства. Позже оно было закрыто в связи с примирением сторон.
В последующие годы в разных городах России произошел ряд аналогичных инцидентов. Например, в январе 2017 года жительницу Красноярска, которая передвигается на инвалидной коляске, не пустили в один из городских баров; в ноябре 2017 года подростка в инвалидной коляске выгнали из кафе кинотеатра «Мираж Синема» в петербургском торговом центре «Атлантик Сити».
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