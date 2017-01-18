В Красноярске девушку-инвалида не пустили в бар. СК и Роспотребнадзор проводят проверку

Жительница Красноярска, передвигающаяся на инвалидной коляске, заявила, что ее не пустили в бар Harleyʼs.

Отказ, по словам девушки-инвалида, охрана клуба объяснила тем, что в случае драки находиться в баре в коляске может быть опасно.

Региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку сообщений об отказе в доступе в заведение общественного питания девушки-инвалида.

Собственную проверку проводит Роспотребнадзор, куда обратилась не попавшая в бар девушка. В ведомстве считают, что гражданские права жителя Красноярска с ограниченными возможностями были нарушены.

В свою очередь бар Harleyʼs, в который не пустили девушку-инвалида, опубликовал на своей странице фейсбук свою версию произошедшего.

В сообщении говорится, что девушке — Анастасии Бойко — было отказано во входе не из-за инвалидной коляски, а из-за того, что ее спутники находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один из спутников Бойко подрался с охранником, он был доставлен в отделение полиции, где на него составили протокол о мелком хулиганстве.

«Люди с ограниченными возможностями посещают бар и не имеют никаких преград на входе», — подчеркивается в заявлении.