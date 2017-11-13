Подростка с инвалидностью выгнали из кафе в Санкт-Петербурге, потому что он «просто не понравился»

Подростка в инвалидной коляске выгнали из кафе кинотеатра «Мираж Синема» в петербургском торговом центре «Атлантик Сити», написала во «ВКонтакте» мать мальчика Лариса Баданина. К своему посту она прикрепила аудиозапись разговора сына с сотрудниками кинотеатра.

Как рассказала Баданина «Росбалту», 12 ноября ее сын Артем с другом пришли в кино, встретили в кафе кинотеатра знакомых и подсели к ним. К молодым людям подошла администратор и попросила покинуть заведение. «Ребята вели себя скромно, не шумели. Возможно, ее вип-гостей, как она сказала по телефону, мог смутить инвалид-колясочник. Других объяснений я не нахожу. Артем впервые был в их заведении, ничего не нарушал. В чем причина такого ее поведения, непонятно», — сказала Лариса Баданина.

На аудиозаписи, сделанной ее сыном, сотрудники кинотеатра (мужчина и женщина) объясняют, что «это частное заведение» с фейс-контролем, который «может вас не пустить, потому что вы просто не понравились».

В частности, в кафе произошел такой разговор:

— «Атлантик Сити» — это общественное место, парк — общественное, а это частное заведение. Вперед!

— Вы на каком основании отказываете?

— Не надо мне «на каком основании», права…

<…>

— Мы в одной стране живем, у всех права одинаковые.

— Это к Навальному, и вместе с ним там <…> объединяйтесь.

— Есть фейс-контроль, и он может вас не пустить, потому что вы просто не понравились.

— У вас закрытое заведение, что у вас фейс-контроль?

— Что значит закрытое, оно частное.

«При повторном посещении сотрудник пугал жалобой в прокуратуру», — написала во «ВКонтакте» Баданина. Она заявила, что сама хочет обратиться в прокуратуру.

В комментарии «Мираж Синема» говорится, что администратор зала попросил детей покинуть кафе, потому что они ничего не заказывали. «Подросткам не было отказано в обслуживании, а было отказано в возможности нахождения на территории, предназначенной для обслуживания посетителей кафе, которая не является зоной ожидания», — заявили в кинотеатре. Что такое зона ожидания и почему в кафе нельзя находиться, не оформляя заказ, «Мираж Синема» не пояснил.

Вместе с тем администрация кинотеатра принесла извинения «за некорректное поведение сотрудников, которые в неподобающей форме информировали подростков о правилах обслуживания в кафе».