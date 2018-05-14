РБК: Рогозину предложили возглавить «Роскосмос»

Исполняющему обязанности вице-премьера Дмитрию Рогозину, который не войдет в состав нового правительства, предложили возглавить госкорпорацию «Роскосмос», сообщает РБК со ссылкой на три источника.

По данным издания, в будущем «Роскосмос» будет реформирован в ракетно-космический холдинг, во главе которого останется Рогозин. «Президент дал ему шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК», — заявил источник в Минобороны.

Как писала в марте газета «Известия», ракетно-космический холдинг будет заниматься производством широкого спектра продукции от зенитных снарядов до спутников и космических кораблей. Помимо «Роскосмоса», в его состав войдут концерны «Алмаз-Антей» и «РТИ Системы», а также корпорация «Тактическое ракетное вооружение». По данным «Известий», идея создания холдинга принадлежала Рогозину.

Как сообщает РБК, вторым вариантом назначения для Рогозина рассматривалась должность помощника или советника президента.