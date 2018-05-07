Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры нового правительства. В списке нет Рогозина и Шувалова

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев предложил назначить первым вице-премьером министра финансов Антона Силуанова.

Кандидаты на должности вице-премьеров:

Дмитрий Козак — промышленность и энергетика

заместитель министра обороны Юрий Борисов — оборонно-промышленный комплекс (до сих пор его курировал Дмитрий Рогозин)

Виталий Мутко — строительство и региональная политика

Татьяна Голикова — социальная политика и здравоохранение

Ольга Голодец — культура и спорт

Алексей Гордеев — сельское хозяйство

заместитель главы аппарата правительства Максим Акимов — транспорт, связь и цифровая экономика

помощник президента Константин Чуйченко — глава аппарата правительства.

Должность руководителя аппарата правительства до сих пор занимает Сергей Приходько. Он стал героем одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. ФБК выяснил, что Приходько отдыхал на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании «девушек из эскорт-агентств».

В списке кандидатов также нет Игоря Шувалова (был первым вице-премьером с 2008 года), Аркадия Дворковича (работал вице-премьером с 2012 года), Александра Хлопонина (занимал пост вице-премьера с 2010 года) и Юрия Трутнева (был вице-премьером с 2013 года).

Обновление. Трутнев сохранит место вице-премьера в новом правительстве, сообщил «Интерфакс». Источник агентства заявил, что Медведев не упомянул Трутнева, поскольку помимо должности вице-премьера он занимает пост полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.