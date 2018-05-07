Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры нового правительства. В списке нет Рогозина и Шувалова

Интерфакс
14:45, 7 мая 2018
Надежный источник

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев предложил назначить первым вице-премьером министра финансов Антона Силуанова.

Кандидаты на должности вице-премьеров:

  • Дмитрий Козак — промышленность и энергетика
  • заместитель министра обороны Юрий Борисов — оборонно-промышленный комплекс (до сих пор его курировал Дмитрий Рогозин)
  • Виталий Мутко — строительство и региональная политика
  • Татьяна Голикова — социальная политика и здравоохранение
  • Ольга Голодец — культура и спорт
  • Алексей Гордеев — сельское хозяйство
  • заместитель главы аппарата правительства Максим Акимов — транспорт, связь и цифровая экономика
  • помощник президента Константин Чуйченко — глава аппарата правительства.

Должность руководителя аппарата правительства до сих пор занимает Сергей Приходько. Он стал героем одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. ФБК выяснил, что Приходько отдыхал на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании «девушек из эскорт-агентств».

В списке кандидатов также нет Игоря Шувалова (был первым вице-премьером с 2008 года), Аркадия Дворковича (работал вице-премьером с 2012 года), Александра Хлопонина (занимал пост вице-премьера с 2010 года) и Юрия Трутнева (был вице-премьером с 2013 года).

Обновление. Трутнев сохранит место вице-премьера в новом правительстве, сообщил «Интерфакс». Источник агентства заявил, что Медведев не упомянул Трутнева, поскольку помимо должности вице-премьера он занимает пост полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.
Правительство России 7 мая ушло в отставку в связи с инаугурацией Владимира Путина, в четвертый раз вступившего в должность президента. Путин назначил председателем нового правительства Дмитрия Медведева — ожидается, что 8 мая его кандидатуру утвердит Госдума.
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Дмитрий Медведев обосновал назначение Виталия Мутко на пост вице-премьера. Цитата

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