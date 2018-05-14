На западе Москвы покончили с собой двое подростков. СК возбудил дело о доведении до самоубийства

Следственный комитет РФ расследует дело о гибели двух подростков, выпрыгнувших из окна лестничной площадки 14 этажа одного из домов на западе Москвы.

Дело, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, возбуждено по статье УК «Доведение до самоубийства».

Тела несовершеннолетних 2000 и 2001 годов рождения «с травмами, характерными для падения с высоты», были обнаружены 13 мая возле жилого дома по улице Истринская, рассказала Иванова, добавив, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Агентство «Москва» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что на Истринской улице погибли юноша и девушка. Их тела были привязаны друг к другу, заявили собеседники агентства.