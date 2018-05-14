На западе Москвы покончили с собой двое подростков. СК возбудил дело о доведении до самоубийства
05:54, 14 мая 2018
Надежный источник
Следственный комитет РФ расследует дело о гибели двух подростков, выпрыгнувших из окна лестничной площадки 14 этажа одного из домов на западе Москвы.
Дело, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, возбуждено по статье УК «Доведение до самоубийства».
Тела несовершеннолетних 2000 и 2001 годов рождения «с травмами, характерными для падения с высоты», были обнаружены 13 мая возле жилого дома по улице Истринская, рассказала Иванова, добавив, что обстоятельства произошедшего выясняются.
Агентство «Москва» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что на Истринской улице погибли юноша и девушка. Их тела были привязаны друг к другу, заявили собеседники агентства.
В 2017 году России были внесены поправки в законодательство, вводящие уголовную ответственность за склонение к самоубийству или помощь в самоубийстве; за организацию склонения к самоубийству; за вовлечение несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.
Поправки были разработаны депутатом Ириной Яровой вскоре после публикации «Новой газеты» о «группах смерти» в интернете и так называемой игре «Синий кит». Данные о гибели связанных с «группами смерти» подростков, приведенные в этих публикациях, противоречили статистике МВД.
Сборник
Наши партнерские материалы
партнерский материал
Говорят, что робот может посоветовать, во что вложить деньги. Это так?
9 карточек