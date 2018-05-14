Комиссия Совета Федерации рассказала о попытках США не пустить Путина на выборы

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета утверждает, что США и другие западные страны с 2011 года пытались не допустить избрания Владимира Путина на пост президента России. Об этом говорится в проекте доклада о вмешательстве в президентские выборы, который комиссия собирается представить к концу мая.

Глава комиссии Андрей Климов заявил, что страны Запада пытались дискредитировать Путина и внести раскол в его окружение, а также сделать так, чтобы Путин оказался в изоляции.

«В Вашингтоне и других столицах хорошо понимали, что с учетом российских традиций и Конституции РФ главная битва за контроль над Россией происходит в период выборов главы нашего государства», — цитирует агентство «Интерфакс» проект доклада.

По словам Климова, комиссия выявила 10 видов внешнего вмешательства в российские выборы. В их числе «публичное навязывание извне» конкретных кандидатов в президенты, пропаганда и кибератаки на ресурсы ЦИК, а также проведение соцопросов за счет иностранного финансирования.