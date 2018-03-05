Комиссия Совета Федерации насчитала 120 случаев американского вмешательства в дела 60 государств
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России опубликовала доклад, в котором говорится, что США в период с 1946 по 2017 год не менее 120 раз вмешивались в дела 60 государств.
«Зачастую такого рода деятельность власти США реализовывали с помощью своих младших партнеров, а также зависимых от них международных организаций (особенно НАТО)», — утверждают члены комиссии.
В докладе говорится, что «относительно полноценным суверенитетом на Земле обладает менее четверти государств-членов ООН».
На основании каких именно данных был сделан такой вывод, неизвестно. Каким именно образом комиссия Совета Федерации подсчитывала случаи вмешательства США в дела других стран, тоже неясно.
Комиссия, в частности, обвинила США в причастности к антикоммунистическим выступлениям в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году.
«Сценарий смены власти в Польше также пестрит признаками прямого вмешательства из-за океана», — считают авторы доклада. В нем говорится, что «в качестве лидера волнений в среде рабочих <…> был определен малоизвестный ранее профсоюзный активист Лех Валенса».
В Румынии американское присутствие осуществлялось через адресное воздействие на Николае Чаушеску, который, став с 1965 года во главе румынской Компартии, возглавил курс на постепенное отмежевание от СССР.