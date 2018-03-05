Комиссия Совета Федерации насчитала 120 случаев американского вмешательства в дела 60 государств

Совет Федерации
15:21, 5 марта 2018
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Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России опубликовала доклад, в котором говорится, что США в период с 1946 по 2017 год не менее 120 раз вмешивались в дела 60 государств.

«Зачастую такого рода деятельность власти США реализовывали с помощью своих младших партнеров, а также зависимых от них международных организаций (особенно НАТО)», — утверждают члены комиссии.

В докладе говорится, что «относительно полноценным суверенитетом на Земле обладает менее четверти государств-членов ООН».

На основании каких именно данных был сделан такой вывод, неизвестно. Каким именно образом комиссия Совета Федерации подсчитывала случаи вмешательства США в дела других стран, тоже неясно.

Комиссия, в частности, обвинила США в причастности к антикоммунистическим выступлениям в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году.

«Сценарий смены власти в Польше также пестрит признаками прямого вмешательства из-за океана», — считают авторы доклада. В нем говорится, что «в качестве лидера волнений в среде рабочих <…> был определен малоизвестный ранее профсоюзный активист Лех Валенса».

В Румынии американское присутствие осуществлялось через адресное воздействие на Николае Чаушеску, который, став с 1965 года во главе румынской Компартии, возглавил курс на постепенное отмежевание от СССР.

Совет Федерации
Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета была создана в июне 2017 года. За время своей работы она предлагала, в частности, приравнять зарубежные русскоязычные СМИ к иностранным агентам и запретить организациям, которые признаны в России иностранными агентами, работать без российских посредников.

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