Члены СПЧ призвали не «оставлять без внимания» столкновения на Пушкинской площади 5 мая
Члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) считают, что «нельзя оставлять без внимания» события 5 мая на Пушкинской площади, где люди в казачьей форме нападали на протестующих во время акции «Он нам не царь». Об этом сообщается на сайте органа.
По мнению членов СПЧ, «необходимо всесторонне изучить обстоятельства и обратиться к правоохранительным органам» для выявления и наказания тех, кто нападал на участников акции протестов.
В СПЧ также заявили, что «не должны уйти от ответа и провокаторы, и те, кто нападал на сотрудников полиции и бойцов Росгвардии». Ранее о случаях нападения на представителей власти на акции 5 мая в Москве не сообщалось.
5 мая на протестной акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве произошли столкновения между демонстрантами и людьми в казачьей форме. «Казаки» били протестующих, в том числе нагайками. Полицейские, которые были на площади и активно задерживали демонстрантов, на это никак не реагировали.
10 мая журналист Максим Шевченко объявил о выходе из состава СПЧ в связи с отказом провести открытое обсуждение столкновений на Пушкинской площади 5 мая. Шевченко описал случившееся как «избиение москвичей какими-то бандитами в центре Москвы».
После акций 5 мая было возбуждено одно уголовное дело о применении насилия к представителям власти — против участника акции в Санкт-Петербурге Михаила Цакунова, который якобы выбил зуб полицейскому. Он находится под стражей.