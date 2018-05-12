Члены СПЧ призвали не «оставлять без внимания» столкновения на Пушкинской площади 5 мая

Члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) считают, что «нельзя оставлять без внимания» события 5 мая на Пушкинской площади, где люди в казачьей форме нападали на протестующих во время акции «Он нам не царь». Об этом сообщается на сайте органа.

По мнению членов СПЧ, «необходимо всесторонне изучить обстоятельства и обратиться к правоохранительным органам» для выявления и наказания тех, кто нападал на участников акции протестов.

В СПЧ также заявили, что «не должны уйти от ответа и провокаторы, и те, кто нападал на сотрудников полиции и бойцов Росгвардии». Ранее о случаях нападения на представителей власти на акции 5 мая в Москве не сообщалось.