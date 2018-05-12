Boston Dynamics в 2019 году начнет продавать роботов

Techcrunch
06:36, 12 мая 2018
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Компания Boston Dynamics в 2019 году начнет продавать роботов, сообщил ее основатель Марк Райберт.

В продажу поступит четырехногий робот SpotMini, напоминающий собаку. В 2018 году компания планирует произвести сто роботов для коммерческой реализации.

Сколько он будет стоить, пока неизвестно. 

Boston Dynamics — один из самых известных производителей роботов в мире. Компания регулярно публикует видеозаписи с испытаниями своих роботов, напоминающих собак и людей. Они умеют, в частности, открывать двери, носить коробки и бегать.

Роботы Boston Dynamics

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