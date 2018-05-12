Компания Boston Dynamics в 2019 году начнет продавать роботов, сообщил ее основатель Марк Райберт.

В продажу поступит четырехногий робот SpotMini, напоминающий собаку. В 2018 году компания планирует произвести сто роботов для коммерческой реализации.

Сколько он будет стоить, пока неизвестно.