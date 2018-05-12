Boston Dynamics в 2019 году начнет продавать роботов
Компания Boston Dynamics в 2019 году начнет продавать роботов, сообщил ее основатель Марк Райберт.
В продажу поступит четырехногий робот SpotMini, напоминающий собаку. В 2018 году компания планирует произвести сто роботов для коммерческой реализации.
Сколько он будет стоить, пока неизвестно.
Spot Mini shows off its tricks #TCRobotics pic.twitter.com/dc0OKIYHU0— TechCrunch (@TechCrunch) May 11, 2018
Boston Dynamics — один из самых известных производителей роботов в мире. Компания регулярно публикует видеозаписи с испытаниями своих роботов, напоминающих собак и людей. Они умеют, в частности, открывать двери, носить коробки и бегать.