Алексея Малобродского перевели из реанимации в отделение кардиологии

Интерфакс
06:46, 12 мая 2018
Надежный источник

Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского перевели из реанимации в отделение кардиологии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на справочную службу московской 20-й больницы.

Малобродский находится в состоянии средней тяжести, заявили в больнице.

Как сообщалось, ранее состояние Малобродского оценивалось как тяжелое.

Интерфакс
Алексей Малобродский был госпитализирован в тяжелом состоянии 10 мая из Басманного суда. Его положили в кардиореанимацию, где приковали наручниками к кровати. 11 мая наручники сняли, но вечером снова надели.
Малобродский — единственный фигурант дела «Седьмой студии», которого держат в СИЗО. В апреле СК, ранее просивший суд держать Малобродского под стражей, попросил суд перевести его под домашний арест, однако ходатайство не было удовлетворено.
10 мая Басманный суд снова отказался перевести Малобродского под домашний арест. СК заявил, что намерен снова ходатайствовать об этом.

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