Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
Представительница России на конкурсе «Евровидение» Юлия Самойлова не прошла в финал конкурса «Евровидение-2018», сообщает Первый канал.
По итогам 2-го полуфинала Евровидения в ФИНАЛ вышли:— Первый канал (@channelone_rus) May 10, 2018
Сербия
Молдова
Венгрия
Украина
Швеция
Австралия
Норвегия
Дания
Словения
Голландия#ESC2018 #AllAboard
Юлия Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве, но ей запретили въезд на Украину из-за выступления певицы в Крыму в 2015 году. На полуостров Самойлова въехала с территории России, нарушив украинский закон о территориальной целостности страны.
Из-за отказа Самойловой во въезде Россия отказалась от участия и трансляции «Евровидения-2017». Было объявлено, что Самойлова отправится на конкурс в следующем году. Она представила Россию с композицией «I Wonʼt Break».
Юлия Самойлова имеет первую группу инвалидности из-за спинальной амиотрофии Вердинга-Гофмана и передвигается на инвалидной коляске.
Финал «Евровидения-2018», которое проходит в Лиссабоне, состоится 12 мая.