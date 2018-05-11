Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»

Первый канал
21:13, 10 мая 2018
Надежный источник

Представительница России на конкурсе «Евровидение» Юлия Самойлова не прошла в финал конкурса «Евровидение-2018», сообщает Первый канал.

Юлия Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве, но ей запретили въезд на Украину из-за выступления певицы в Крыму в 2015 году. На полуостров Самойлова въехала с территории России, нарушив украинский закон о территориальной целостности страны.
Из-за отказа Самойловой во въезде Россия отказалась от участия и трансляции «Евровидения-2017». Было объявлено, что Самойлова отправится на конкурс в следующем году. Она представила Россию с композицией «I Wonʼt Break».
Юлия Самойлова имеет первую группу инвалидности из-за спинальной амиотрофии Вердинга-Гофмана и передвигается на инвалидной коляске. 
Финал «Евровидения-2018», которое проходит в Лиссабоне, состоится 12 мая.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Самый пожилой ученый Австралии спел «Оду к радости» перед эвтаназией 104-летний Дэвид Гудолл добровольно ушел из жизни в клинике в Швейцарии

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

шапито

В Польше на шоссе перевернулся грузовик с шоколадом. Никто не обрадовался

47 секунд
Сборник

Наши партнерские материалы