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«Я не сломаюсь»: представлен номер Юлии Самойловой на «Евровидении-2018»
Первый канал показал клип на композицию «I Wonʼt Break», с которой певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» 2018 года в Лиссабоне.
Авторами песни выступили Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, а видео снял режиссер Алексей Голубев, который станет постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой на «Евровидении». Ранее он работал на конкурсе с Полиной Гагариной, занявшей в 2015 году второе место.
«Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания, —говорит певица. — Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем».
Юлия Самойлова, имеющая первую группу инвалидности, должна была выступить на конкурсе «Евровидение» в 2017 году в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну из-за выступлений певицы в Крыму. В результате было принято решение, что Россия откажется от участия в «Евровидении-2017», а Самойлова отправится на конкурс следующего года.
«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.