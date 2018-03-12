«Я не сломаюсь»: представлен номер Юлии Самойловой на «Евровидении-2018»

Первый канал показал клип на композицию «I Wonʼt Break», с которой певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» 2018 года в Лиссабоне.

Julia Samoylova — I Wonʼt Break — Russia — Official Music Video — Eurovision 2018 Eurovision Song Contest

Авторами песни выступили Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, а видео снял режиссер Алексей Голубев, который станет постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой на «Евровидении». Ранее он работал на конкурсе с Полиной Гагариной, занявшей в 2015 году второе место.