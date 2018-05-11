Напавшего на Татьяну Фельгенгауэр отправили на принудительное лечение

Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение гражданина России и Израиля Бориса Грица, обвиняемого в нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщает «Медиазона».

Уголовное дело в отношении Грица расследовалось по статье о покушении на убийство. По итогам экспертизы, проведенной в ходе следствия, Гриц был признан невменяемым. У него диагностировали параноидную шизофрению.

Адвокаты обвиняемого заявили, что намерены в дальнейшем добиваться его передачи Израилю для прохождения лечения.