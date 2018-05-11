Напавшего на Татьяну Фельгенгауэр отправили на принудительное лечение
Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение гражданина России и Израиля Бориса Грица, обвиняемого в нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщает «Медиазона».
Уголовное дело в отношении Грица расследовалось по статье о покушении на убийство. По итогам экспертизы, проведенной в ходе следствия, Гриц был признан невменяемым. У него диагностировали параноидную шизофрению.
Адвокаты обвиняемого заявили, что намерены в дальнейшем добиваться его передачи Израилю для прохождения лечения.
Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября 2017 года. Борис Гриц пришел в здание, где расположено «Эхо Москвы», распылил газ из баллончика на посту охраны, поднялся в редакцию и ударил журналистку ножом в шею. После этого он был задержан охраной.
Татьяну Фельгенгауэр госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где она находилась до 3 ноября. Через две недели после нападения журналистка вернулась в эфир.
На допросе Борис Гриц заявлял, что Татьяна Фельгенгауэр телепатически преследует его с 2012 года.