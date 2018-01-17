У напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр диагностировали шизофрению

Так как уже начали звонить за комментами, коротко скажу и здесь: для меня важно, чтобы человек, который пытался меня убить, был изолирован и больше не представлял угрозу. А где именно, в тюрьме или на принудительном лечении, решит суд.

У Грица обнаружен характерный для такого типа шизофрении бред преследования. В заключении экспертизы сказано, что во время нападения на Фельгенгауэр мужчина был лишен способности осознавать характер содеянного.

Психиатрическая экспертиза выявила у напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Бориса Грица параноидную шизофрению. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Фельгенгауэр.

«В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», — сказано в заключении экспертизы.

Житель Израиля Борис Гриц напал на Татьяну Фельгенгауэр 23 октября 2017 года. Он ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил журналистку ножом в шею. Фельгенгауэр доставили в больницу. 6 ноября она вернулась в эфир «Эха Москвы».

Грица сразу после нападения задержали сотрудники охраны «Эха Москвы». Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. На допросе Гриц заявил, что Фельгенгауэр «телепатически» преследовала его.