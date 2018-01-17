У напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр диагностировали шизофрению

ТАСС
17:37, 17 января 2018
Надежный источник

Психиатрическая экспертиза выявила у напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Бориса Грица параноидную шизофрению. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Фельгенгауэр.

У Грица обнаружен характерный для такого типа шизофрении бред преследования. В заключении экспертизы сказано, что во время нападения на Фельгенгауэр мужчина был лишен способности осознавать характер содеянного.

«В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», — сказано в заключении экспертизы.

ТАСС
Житель Израиля Борис Гриц напал на Татьяну Фельгенгауэр 23 октября 2017 года. Он ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил журналистку ножом в шею. Фельгенгауэр доставили в больницу. 6 ноября она вернулась в эфир «Эха Москвы».
Грица сразу после нападения задержали сотрудники охраны «Эха Москвы». Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. На допросе Гриц заявил, что Фельгенгауэр «телепатически» преследовала его.

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