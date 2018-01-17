У напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр диагностировали шизофрению
Психиатрическая экспертиза выявила у напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Бориса Грица параноидную шизофрению. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Фельгенгауэр.
У Грица обнаружен характерный для такого типа шизофрении бред преследования. В заключении экспертизы сказано, что во время нападения на Фельгенгауэр мужчина был лишен способности осознавать характер содеянного.
Так как уже начали звонить за комментами, коротко скажу и здесь: для меня важно, чтобы человек, который пытался меня убить, был изолирован и больше не представлял угрозу. А где именно, в тюрьме или на принудительном лечении, решит суд.— Tania Felgengauer (@t_felg) January 17, 2018
«В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», — сказано в заключении экспертизы.