Татьяна Фельгенгауэр вернулась в эфир «Эха Москвы» после нападения

Эхо Москвы
10:43, 6 ноября 2017
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Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр впервые вышла в эфир через две недели после нападения. Фельгенгауэр пришла в «Утренний разворот» к Александру Плющеву и Ирине Меркуловой.

Журналистка рассказала, что чувствует себя «гораздо лучше» и «все потихонечку заживает». Она заметила, что «если мой врач узнает, что я пришла на радио, мне кажется, он меня убьет, потому что говорить мне нельзя».

На вопрос о том, не планировала ли она уехать из России, Фельгенгауэр ответила отрицательно, хотя еще до нападения считала, что будет готова уехать в случае физической угрозы.

Утро с Сашей Плющевым и Ириной Меркуловой / Живой гвоздь — Таня Фельгенгауэр
Эхо Москвы
23 октября в редакцию «Эха Москвы» ворвался житель Израиля Борис Гриц, который ударил Фельгенгауэр ножом по шее. На допросе Гриц заявил, что журналистка «телепатически» преследовала его.
После нападения Следственный комитет возбудил дело по статье о покушении на убийство. Предполагается, что Гриц направят на психиатрическую экспертизу.
Фельгенгауэр выписали из больницы 3 ноября.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр

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