Татьяна Фельгенгауэр вернулась в эфир «Эха Москвы» после нападения

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр впервые вышла в эфир через две недели после нападения. Фельгенгауэр пришла в «Утренний разворот» к Александру Плющеву и Ирине Меркуловой.

Журналистка рассказала, что чувствует себя «гораздо лучше» и «все потихонечку заживает». Она заметила, что «если мой врач узнает, что я пришла на радио, мне кажется, он меня убьет, потому что говорить мне нельзя».

На вопрос о том, не планировала ли она уехать из России, Фельгенгауэр ответила отрицательно, хотя еще до нападения считала, что будет готова уехать в случае физической угрозы.