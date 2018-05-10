Telegram создал сервис для хранения данных пользователей

Ведомости
05:20, 10 мая 2018
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Мессенджер Telegram ​создал первый сервис для блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и тестирует его в закрытом режиме, пишут «Ведомости» со ссылкой на два информированных источника.

Сервис, получивший название Telegram Passport, позволит идентифицировать личность пользователя мессенджера. Предполагается, рассказал один из собеседников издания, что пользователь один раз загрузит все необходимые данные, а затем через Telegram сможет мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и за его пределами.

Доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов останется только у пользователя — он зашифрует их своим паролем двухфакторной аутентификации и сам мессенджер не будет иметь к ним доступа, объясняет близкий к Telegram человек.

По словам источников «Ведомостей», Telegram Passport может заработать уже к началу лета. Планируется, что к этому моменту с помощью нового сервиса уже можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров мессенджера. С кем именно ведутся переговоры, собеседники издания раскрывать не стали.

По данным издания, возможность совместного с Telegram запуска рассматривает платежная система Qiwi, официальные представители которой эту информацию комментировать пока отказались. Получить комментарии Telegram изданию также не удалось.

Telegram Passport сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя. Об этом говорится на закрытой странице сайта telegram.org («Ведомости» получили к ней доступ).

Ведомости
О планах Telegram запустить собственную платежную блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram стало известно в начале 2018 года. Компания провела два этапа ICO и собрала 1,7 миллиарда долларов. От третьего — публичного — этапа ICO мессенджер, как стало известно в мае, отказался.
У Telegram по состоянию на середину марта было более 200 миллионов пользователей по всему миру.
В середине апреля российский суд постановил заблокировать Telegram после того, как мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В конце апреля иранский суд запретил Telegram на территории страны. В России у Telegram около 14 миллионов пользователей, в Иране — около 40 миллионов.

Telegram создает блокчейн-платформу и криптовалюту

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