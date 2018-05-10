Telegram создал сервис для хранения данных пользователей

Мессенджер Telegram ​создал первый сервис для блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и тестирует его в закрытом режиме, пишут «Ведомости» со ссылкой на два информированных источника.

Сервис, получивший название Telegram Passport, позволит идентифицировать личность пользователя мессенджера. Предполагается, рассказал один из собеседников издания, что пользователь один раз загрузит все необходимые данные, а затем через Telegram сможет мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и за его пределами.

Доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов останется только у пользователя — он зашифрует их своим паролем двухфакторной аутентификации и сам мессенджер не будет иметь к ним доступа, объясняет близкий к Telegram человек.

По словам источников «Ведомостей», Telegram Passport может заработать уже к началу лета. Планируется, что к этому моменту с помощью нового сервиса уже можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров мессенджера. С кем именно ведутся переговоры, собеседники издания раскрывать не стали.

По данным издания, возможность совместного с Telegram запуска рассматривает платежная система Qiwi, официальные представители которой эту информацию комментировать пока отказались. Получить комментарии Telegram изданию также не удалось.