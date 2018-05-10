Екатерина Андреева вернулась в московские выпуски программы «Время»
Первый канал вернул ведущую Екатерину Андрееву в выпуски вечерней информационной программы «Время» для европейской части России, сообщают «Ведомости».
Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, который с февраля вел «Время» в связи с переоформлением студии и изменением формата программы, сообщил телезрителям о своем уходе 8 мая. Позднее он подтвердил это «Ведомостям».
Клейменов сообщил, что теперь московские выпуски снова попеременно будут вести Екатерина Андреева и Виталий Елисеев.
«Так и было запланировано с самого начала — я отлажу работу новой новостной студии и потом вернусь к своей основной работе», — заявил Клейменов.
Екатерина Андреева перестала вести выпуски «Времени» для европейской части России с 19 февраля. В пресс-службе Первого канала сообщили, что это временное решение, необходимое для того, чтобы она привыкла к работе в новой студии «Времени».
После перезапуска Андреева и Елисеев остались ведущими «Времени» в выходные дни. Также они продолжили вести выпуски программы на Дальний Восток и Сибирь.
Екатерина Андреева ведет программу «Время» с 1997 года. Ее называют лицом Первого канала.