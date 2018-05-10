Екатерина Андреева вернулась в московские выпуски программы «Время»

Первый канал вернул ведущую Екатерину Андрееву в выпуски вечерней информационной программы «Время» для европейской части России, сообщают «Ведомости».

Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, который с февраля вел «Время» в связи с переоформлением студии и изменением формата программы, сообщил телезрителям о своем уходе 8 мая. Позднее он подтвердил это «Ведомостям».

Клейменов сообщил, что теперь московские выпуски снова попеременно будут вести Екатерина Андреева и Виталий Елисеев.