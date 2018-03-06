У Павла Грудинина нашли золото на зарубежных счетах. На Первом канале об этом почему-то рассказывают, упоминая алхимиков и обряды амазонок 🤦‍♀️

Ведущий вечерней программы «Время» на Первом канале Кирилл Клейменов посвятил часть выпуска от 5 марта рассказу об иностранных счетах кандидата в президенты Павла Грудинина. Это был очень странный рассказ.

Днем 5 марта член Центральной избирательной комиссии Александр Кинев сообщил, что у Грудинина обнаружено 13 счетов в швейцарском банке. На одном из них, утверждает Кинев, находилось больше пяти килограммов золота.

В выпуске «Времени» в 21 час Клейменов рассказал о находке Кинева. И начал выдвигать безумные теории насчет того, зачем предпринимателю золото.

«Еще Геродот писал об использовании амазонками золота в лечебных целях», — сказал Клейменов. И добавил: «А еще амазонки, по другим данным — не все, а только жрицы, в полнолуние занимались специальными… ну, вы понимаете, практиками. С золотыми слитками определенной формы ☝️». Говоря про «специальные практики», ведущий сделал такой жест:

«И вот интересно в этой связи, какой формы слитки Грудинина», — добавил ведущий.

Далее Клейменов рассказал, что «в древнем Карфагене золото было предметом религиозного культа». Закончил список теорий ведущий упоминанием «алхимического аспекта», но подробнее на этой теме он пообещал остановиться ближе к выборам: «Чтобы лучше понимать, что нас ждет в случае успеха на них кандидата Грудинина».