В Киеве облили зеленкой главу отделения Россотрудничества. После этого он попал в базу сайта «Миротворец»

Группа националистов облила зеленкой руководителя Российского центра науки и культуры (Россотрудничества) в Киеве Константина Воробьева. Об этом сам Воробьев рассказал РИА Новости.

По его словам, нападение произошло, когда он он вышел из дома, чтобы возложить цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. «На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек и облили нечистотами и зеленкой», — сказал Воробьев.

По его словам, они не объяснили причину нападения, но угрожали в следующий раз «более серьезной расправой». Воробьев сообщил, что ответственность за случившееся взяло на себя праворадикальное движение «С14» («Ciч»). Глава Россотрудничества заявил о намерении обратиться с полицию.

Команда радості добра і Січ прогулюючись Подолом побачила зеленого керівника россотруднічєства від якого дуже смерділо русскім міром. Останній збиравсь на безсмєртний полк, але передумав. Опубликовано Романом Сініциным 8 мая 2018 г.

После нападения Воробьев попал в базу данных сайта «Миротворец», пишет РИА Новости. В качестве причины на сайте указана «антиукраинская пропаганда <…> и открытая поддержка российской агрессии против Украины». На фото Воробьева, опубликованном на «Миротворце», его лицо испачкано зеленкой.