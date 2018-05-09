В Киеве облили зеленкой главу отделения Россотрудничества. После этого он попал в базу сайта «Миротворец»

Meduza
18:37, 9 мая 2018

Группа националистов облила зеленкой руководителя Российского центра науки и культуры (Россотрудничества) в Киеве Константина Воробьева. Об этом сам Воробьев рассказал РИА Новости.

По его словам, нападение произошло, когда он он вышел из дома, чтобы возложить цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. «На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек и облили нечистотами и зеленкой», — сказал Воробьев.

По его словам, они не объяснили причину нападения, но угрожали в следующий раз «более серьезной расправой». Воробьев сообщил, что ответственность за случившееся взяло на себя праворадикальное движение «С14» («Ciч»). Глава Россотрудничества заявил о намерении обратиться с полицию.

Команда радості добра і Січ прогулюючись Подолом побачила зеленого керівника россотруднічєства від якого дуже смерділо русскім міром. Останній збиравсь на безсмєртний полк, але передумав.

Опубликовано Романом Сініциным 8 мая 2018 г.
Команда радости, добра и Ciч прогуливалась по [району Киева] Подолу и увидела зеленого руководителя Россотрудничества, от которого очень воняло русским миром. Последний собирался на «Бессмертный полк», но передумал.

После нападения Воробьев попал в базу данных сайта «Миротворец», пишет РИА Новости. В качестве причины на сайте указана «антиукраинская пропаганда <…> и открытая поддержка российской агрессии против Украины». На фото Воробьева, опубликованном на «Миротворце», его лицо испачкано зеленкой.

17 февраля в Киеве было совершено нападение на здание Россотрудничества. Активисты «С14» исписали стены здания, порвали и сожгли флаг России и около получаса спорили с Воробьевым, оскорбляя его. На следующий день члены Добровольческого движения ОУН забросали камнями здания Россотрудничества и нескольких российских банков.
На сайте «Миротворец» публикуют данные о людях, которые, по мнению его руководителей, представляют угрозу для безопасности Украины. Там выкладывали контактные данные журналистов, получивших аккредитацию для работы на территориях, подконтрольных сепаратистам. В России «Миротворец» заблокирован.
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