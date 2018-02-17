В Киеве националисты исписали стены в здании Россотрудничества и сожгли российский флаг

В Киеве активисты националистической организации «С14» ворвались в здание Российского центра науки и культуры (Россотрудничества).

Судя по опубликованным активистами видеозаписям, они исписали стены здания, в том числе антироссийскими надписями, порвали и сожгли флаг России. Они также на протяжении получаса спорили с главой представительства Константином Соловьевым, оскорбляя его.

Сайт «Страна» сообщает со ссылкой на очевидцев, что в здании находились дети из театральной студии. В центре также идет выставка, посвященная Федору Шаляпину.