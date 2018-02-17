В Киеве националисты исписали стены в здании Россотрудничества и сожгли российский флаг

Интерфакс-Украина
14:08, 17 февраля 2018
Надежный источник

В Киеве активисты националистической организации «С14» ворвались в здание Российского центра науки и культуры (Россотрудничества).

Судя по опубликованным активистами видеозаписям, они исписали стены здания, в том числе антироссийскими надписями, порвали и сожгли флаг России. Они также на протяжении получаса спорили с главой представительства Константином Соловьевым, оскорбляя его.

Сайт «Страна» сообщает со ссылкой на очевидцев, что в здании находились дети из театральной студии. В центре также идет выставка, посвященная Федору Шаляпину.

В свою очередь, как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Подольском райуправлении полиции Киева, в субботу днем в полицию поступило сообщение о том, что около 20 человек вошли в помещение Россотрудничества, впоследствии эти люди сожгли флаг РФ.

Интерфакс-Украина
На 18 февраля в Киеве запланирована еще одна акция националистов у здания Россотрудничества.
Здание Россотрудничества регулярно становится объектом нападений со стороны украинских правых радикалов. В 2016 году там сорвали презентацию книги украинского историка Петра Толочко о Древней Руси, в 2017-м националисты заблокировали здание, когда там должен был пройти «Тотальный диктант».
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