В Киеве националисты исписали стены в здании Россотрудничества и сожгли российский флаг
В Киеве активисты националистической организации «С14» ворвались в здание Российского центра науки и культуры (Россотрудничества).
Судя по опубликованным активистами видеозаписям, они исписали стены здания, в том числе антироссийскими надписями, порвали и сожгли флаг России. Они также на протяжении получаса спорили с главой представительства Константином Соловьевым, оскорбляя его.
Сайт «Страна» сообщает со ссылкой на очевидцев, что в здании находились дети из театральной студии. В центре также идет выставка, посвященная Федору Шаляпину.
В свою очередь, как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Подольском райуправлении полиции Киева, в субботу днем в полицию поступило сообщение о том, что около 20 человек вошли в помещение Россотрудничества, впоследствии эти люди сожгли флаг РФ.