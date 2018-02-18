В Киеве забросали камнями здания Россотрудничества и российских банков

Активисты Добровольческого движения ОУН забросали камнями здания Россотрудничества, Сбербанка и Альфа-банка в Киеве.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», по центру города прошли около 100 националистов. Сначала они закидали камнями Сбербанк, разбив в нем окна. Затем они перебили окна в здании Россотрудничества, после чего бросили несколько камней в Альфа-Банк.

В полиции Киева сообщили, что устанавливают личности участников погрома. Никто из них не был задержан.