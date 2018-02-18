В Киеве забросали камнями здания Россотрудничества и российских банков

Интерфакс-Украина
14:16, 18 февраля 2018
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Активисты Добровольческого движения ОУН забросали камнями здания Россотрудничества, Сбербанка и Альфа-банка в Киеве.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», по центру города прошли около 100 националистов. Сначала они закидали камнями Сбербанк, разбив в нем окна. Затем они перебили окна в здании Россотрудничества, после чего бросили несколько камней в Альфа-Банк.

В полиции Киева сообщили, что устанавливают личности участников погрома. Никто из них не был задержан.

Рядом находились сотрудники Национальной гвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались.

Интерфакс-Украина
17 февраля в Киеве уже было совершено нападение на Россотрудничество. Активисты ворвались в здание, исписали его стены антироссийскими надписями, порвали и сожгли флаг России.
Нападения на российские банки на Украине происходят регулярно. В 2017 году их забрасывали камнями, центральный офис Сбербанка в Киеве замуровывали бетонными блоками, банкоматы заливали монтажной пеной.
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