Запуски с космодрома Восточный оказались под угрозой срыва из-за импортозамещения

Запуски с Восточного, запланированные до конца 2018 года, могут быть перенесены из-за неготовности спутников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.

«С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки», — рассказал собеседник агентства.

До конца года, по его словам, с Восточного, «скорее всего, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось ранее».

«При увеличении отставания от графика, изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года. Однако решение пока не принято», — добавил он.