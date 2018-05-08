Telegram обжаловал решение Верховного суда о предоставлении ФСБ ключей от переписки в мессенджерах

Юристы Telegram подали апелляционную жалобу на отказ Верховного суда отменить приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки в мессенджерах. Ее текст опубликовал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Жалоба направлена в Апелляционную коллегию Верховного суда.

В тексте сказано, что на запрашиваемую ФСБ информацию должна распространяться тайна переписки, поскольку с помощью ключей шифрования спецслужба сможет «осуществлять контроль за перепиской всех пользователей Telegram». То, что ключи шифрования к тайне переписки не отнесены, было одним из аргументов представителей ФСБ на рассмотрении дела в предыдущей инстанции.