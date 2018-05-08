Telegram обжаловал решение Верховного суда о предоставлении ФСБ ключей от переписки в мессенджерах
Юристы Telegram подали апелляционную жалобу на отказ Верховного суда отменить приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки в мессенджерах. Ее текст опубликовал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Жалоба направлена в Апелляционную коллегию Верховного суда.
В тексте сказано, что на запрашиваемую ФСБ информацию должна распространяться тайна переписки, поскольку с помощью ключей шифрования спецслужба сможет «осуществлять контроль за перепиской всех пользователей Telegram». То, что ключи шифрования к тайне переписки не отнесены, было одним из аргументов представителей ФСБ на рассмотрении дела в предыдущей инстанции.
Кроме того, суд не рассмотрел в данном случае доводы истца с позиции соблюдения необходимого баланса между защитой публичных и частных интересов. Оспариваемый приказ предусматривает обязанность компании передать ФСБ России ключи дешифрования, которые позволили бы получить доступ к переписке всех пользователей данного мессенджера, а не только лиц, заподозренных в преступлениях.