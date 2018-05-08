Telegram обжаловал решение Верховного суда о предоставлении ФСБ ключей от переписки в мессенджерах

Павел Чиков
11:11, 8 мая 2018
Надежный источник

Юристы Telegram подали апелляционную жалобу на отказ Верховного суда отменить приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки в мессенджерах. Ее текст опубликовал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Жалоба направлена в Апелляционную коллегию Верховного суда.

В тексте сказано, что на запрашиваемую ФСБ информацию должна распространяться тайна переписки, поскольку с помощью ключей шифрования спецслужба сможет «осуществлять контроль за перепиской всех пользователей Telegram». То, что ключи шифрования к тайне переписки не отнесены, было одним из аргументов представителей ФСБ на рассмотрении дела в предыдущей инстанции.

Кроме того, суд не рассмотрел в данном случае доводы истца с позиции соблюдения необходимого баланса между защитой публичных и частных интересов. Оспариваемый приказ предусматривает обязанность компании передать ФСБ России ключи дешифрования, которые позволили бы получить доступ к переписке всех пользователей данного мессенджера, а не только лиц, заподозренных в преступлениях. 

Павел Чиков
Telegram обращался в Верховный суд с просьбой отменить приказ ФСБ о порядке передачи мессенджерами ключей шифрования от переписки, однако в марте суд встал на сторону спецслужбы.
Из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования Telegram в апреле 2018 года заблокирован в России. Полностью ограничить доступ к мессенджеру Роскомнадзору не удалось, однако в результате попыток сделать это в России оказался затруднен доступ к сотням других сайтов и сервисов.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы