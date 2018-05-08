Роскомнадзор объявил о снятии блокировки с 3,7 миллиона адресов Google

Роскомнадзор
12:02, 8 мая 2018
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Роскомнадзор объявил о снятии блокировки с шести подсетей Google, которые были заблокированы при попытке ограничить доступ к мессенджеру Telegram. В эти подсети входят 3,7 миллиона IP-адресов, заявили в ведомстве.

«При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются», — заявили в Роскомнадзоре.

Согласно телеграм-каналу RKNSHOWTIME, днем 8 мая число заблокированных IP-адресов снизилось с 14,63 миллиона до 10,89 миллиона.

Подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов.

Роскомнадзор
После начала блокировки Telegram в России Роскомнадзор заблокировал почти 20 миллионов IP-адресов, в том числе принадлежащих Google и Amazon, крупнейшим провайдерам. Из-за этого в работе сотен сайтов и ресурсов, не связанных с Telegram, начались сбои.

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