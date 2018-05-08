США выйдут из сделки по иранской ядерной программе

Соединенные Штаты выйдут из ядерной сделки с Ираном и возобновят против него санкции. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в Белом доме.
Трамп назвал соглашение с Ираном «катастрофическим», заявив, что в нынешнем виде оно не способно предотвратить разработку иранского ядерного оружия и может привести к гонке вооружений на Ближнем Востоке. «Каждая страна захочет иметь свое ядерное оружие к тому моменту, как Иран разработает собственное», — сказал Трамп.
Президент США подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций. Трамп заявил, что это будут санкции «самого высокого уровня», не уточнив подробности. Под них попадут и другие страны, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия, добавил президент США.
Также Трамп заявил, что готов обсуждать с Ираном новое соглашение о ядерной программе.
Иран в июле 2015 года согласился заморозить свою ядерную программу после долгих переговоров с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. В ответ в январе 2016 года с Ирана сняли часть международных санкций.
Дональд Трамп не раз критиковал сделку с Ираном и угрожал выйти из нее. Он считает, что условия соглашения ограничивают иранскую ядерную программу лишь временно; Трамп требовал ужесточить их, а также ограничить создание в Иране баллистических ракет. В случае выхода США из соглашения иранские власти пообещали также его покинуть. Другие страны-участницы сделки поддерживают ее.
The Guardian со ссылкой на источники сообщила
, что помощники Трампа наняли частное детективное агентство из Израиля для сбора компромата на советников бывшего президента Барака Обамы, отвечавших за переговоры с Ираном. По данным издания, администрация Трампа хотела их дискредитировать, чтобы разорвать сделку по ядерной программе.
Израиль, выступающий против соглашения с Ираном, в начале мая заявил
, что во время заключения сделки иранские власти солгали, заявив, что страна никогда не работала над ядерным оружием. По словам израильских властей, разведка добыла документы о существовании в Иране программы по созданию пяти боеголовок мощностью 10 килотонн в тротиловом эквиваленте.