Израиль и США обвинили Иран во лжи при подготовке ядерного соглашения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил о наличии в его распоряжении секретных документов, подтверждающих существование в прошлом у Ирана программы создания ядерного оружия.

Документы доказывают, утверждает премьер-министр Израиля, что представители Ирана лгали при заключении в 2015 году соглашения об ограничении ядерной программы. Иран утверждал, что никогда не работал над ядерным оружием.

По словам Нетаниягу, тысячи добытых израильской разведкой документов свидетельствуют о существовании в Иране программы под названием «Проект Амад», целью которой было создание пяти боеголовок мощностью 10 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Госсекретарь США, бывший директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что документы, по мнению США, подлинные и «вне всякого сомнения доказывают, что иранский режим не говорил правды».

В МИДе Ирана заявление Нетаниягу назвали «детской» попыткой склонить президента США Дональда Трампа к отказу от сделки с Ираном.