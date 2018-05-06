Трампа обвинили в сборе компромата на администрацию Обамы

The Guardian
07:00, 6 мая 2018
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Помощники президента США Дональда Трампа наняли частное израильское детективное агентство для сбора данных на членов администрации бывшего главы государства Барака Обамы, отвечавших за переговоры по ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, в мае 2017 года израильтянам было поручено найти компромат на советника Обамы по национальной безопасности Бена Родса и советника вице-президента Джо Байдена Колина Кала. В частности, особое внимание нужно было уделить возможным связям советников с проиранскими лоббистами и СМИ, выступавшими за сделку.

Таким образом, дискредитировав советников Обамы, администрация Трампа планировала разорвать сделку по иранской ядерной программе.

О результатах израильского расследования ничего не известно.

В июле 2015 года члены Совета безопасности ООН достигли соглашения с Ираном о контроле над его ядерной программой. После обязательств Ирана об отказе от разработок ядерного оружия со страны были сняты международные санкции. Администрация Трампа и Республиканская партия США выступали с критикой этого соглашения.
30 апреля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о «ядерном архиве» Ирана, который удалось заполучить израильским спецслужбам. Согласно этим данным, Тегеран тайно продолжает работу над созданием ядерного оружия.
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