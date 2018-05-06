Трампа обвинили в сборе компромата на администрацию Обамы
Помощники президента США Дональда Трампа наняли частное израильское детективное агентство для сбора данных на членов администрации бывшего главы государства Барака Обамы, отвечавших за переговоры по ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщает газета The Guardian.
По данным издания, в мае 2017 года израильтянам было поручено найти компромат на советника Обамы по национальной безопасности Бена Родса и советника вице-президента Джо Байдена Колина Кала. В частности, особое внимание нужно было уделить возможным связям советников с проиранскими лоббистами и СМИ, выступавшими за сделку.
Таким образом, дискредитировав советников Обамы, администрация Трампа планировала разорвать сделку по иранской ядерной программе.
О результатах израильского расследования ничего не известно.