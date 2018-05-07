ВЦИОМ: 90% россиян заявили о необходимости перемен в стране
Почти 90% россиян считают, что России сейчас нужны преобразования, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Более половины респондентов (59%) заявили, что перемены нужны в большинстве сфер. Около 30% респондентов придерживаются мнения, что России требуются изменения только в некоторых сферах жизни общества, лишь 2% опрошенных полагают, что стране сейчас не нужны преобразования. Еще 9% затруднились дать ответ.
В ходе этого же опроса респондентам был задан вопрос, одобряют ли они в целом деятельность Владимира Путина на посту президента. 82% респондентов заявили, что одобряют работу Путина на посту президента.
Опрос о преобразованиях в России проводился 29-30 апреля, об одобрении деятельности Путина на посту президента - 2 мая 2018 года. В опросе принимали участие 3 тысячи человек старше 18 лет.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 100% принадлежит государству.
В преддверии инаугурации Владимира Путина, которая состоится днем 7 мая, данные своего опроса об оценке его работы на посту президента опубликовал «Левада-центр». Главной претензией к третьему сроку Путина респонденты назвали то, что ему не удалось обеспечить справедливое распределение доходов, а главным успехом — «возвращение России статуса великой уважаемой державы».