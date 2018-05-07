ВЦИОМ: 90% россиян заявили о необходимости перемен в стране

Почти 90% россиян считают, что России сейчас нужны преобразования, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Более половины респондентов (59%) заявили, что перемены нужны в большинстве сфер. Около 30% респондентов придерживаются мнения, что России требуются изменения только в некоторых сферах жизни общества, лишь 2% опрошенных полагают, что стране сейчас не нужны преобразования. Еще 9% затруднились дать ответ.

В ходе этого же опроса респондентам был задан вопрос, одобряют ли они в целом деятельность Владимира Путина на посту президента. 82% респондентов заявили, что одобряют работу Путина на посту президента.