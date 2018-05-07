Главным успехом Путина назвали «возвращение России статуса великой державы»
Участники опроса, проведенного «Левада-центром», назвали главные, по их мнению, успехи и неудачи завершившегося третьего срока Владимира Путина на посту президента.
Главными успехами Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, респонденты сочли «возвращение России статуса великой уважаемой державы» (47% участников) и стабилизацию обстановки на Северном Кавказе (38%). Участники опроса могли выбирать несколько вариантов ответа.
Основные претензии к работе Путина относятся к социальной сфере. Так, 45% участников опроса заявили, что президенту не удалось обеспечить справедливое распределение доходов, а 39% указали, что простым людям не удалось вернуть средства, которые были ими утеряны в ходе реформ.
32% респондентов заявили о неспособности президента повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия. В марте 2015 года, когда проводился предыдущий опрос, такой ответ выбрали лишь 15% участников.
В целом из приведенных Левада-центром данных следует, что с 2015 года растет число россиян, указывающих на неудачи главы государства, в то время как оценка его успехов скорее снижается. <…> По мнению респондентов, президент вернул россиянам чувство гордости за свою страну благодаря успехам во внешней политике, но выросло недовольство социально-экономической политикой власти, поскольку Россия остается «бедной страной, с низким качеством жизни и государства».