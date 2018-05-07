Главным успехом Путина назвали «возвращение России статуса великой державы»

РБК
05:48, 7 мая 2018
Надежный источник

Участники опроса, проведенного «Левада-центром», назвали главные, по их мнению, успехи и неудачи завершившегося третьего срока Владимира Путина на посту президента.

Главными успехами Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, респонденты сочли «возвращение России статуса великой уважаемой державы» (47% участников) и стабилизацию обстановки на Северном Кавказе (38%). Участники опроса могли выбирать несколько вариантов ответа.

Основные претензии к работе Путина относятся к социальной сфере. Так, 45% участников опроса заявили, что президенту не удалось обеспечить справедливое распределение доходов, а 39% указали, что простым людям не удалось вернуть средства, которые были ими утеряны в ходе реформ.

32% респондентов заявили о неспособности президента повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия. В марте 2015 года, когда проводился предыдущий опрос, такой ответ выбрали лишь 15% участников.

В целом из приведенных Левада-центром данных следует, что с 2015 года растет число россиян, указывающих на неудачи главы государства, в то время как оценка его успехов скорее снижается. <…> По мнению респондентов, президент вернул россиянам чувство гордости за свою страну благодаря успехам во внешней политике, но выросло недовольство социально-экономической политикой власти, поскольку Россия остается «бедной страной, с низким качеством жизни и государства».

РБК
Опрос был проведен 20–24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке. Были опрошены 1600 человек в 136 населенных пунктах 52 регионов.
В 2016 году «Левада-центр» был признан иностранным агентом за получение иностранных грантов и публикацию социологических опросов, что по закону признается политической деятельностью.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы