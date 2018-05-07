Главным успехом Путина назвали «возвращение России статуса великой державы»

Участники опроса, проведенного «Левада-центром», назвали главные, по их мнению, успехи и неудачи завершившегося третьего срока Владимира Путина на посту президента.

Главными успехами Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, респонденты сочли «возвращение России статуса великой уважаемой державы» (47% участников) и стабилизацию обстановки на Северном Кавказе (38%). Участники опроса могли выбирать несколько вариантов ответа.

Основные претензии к работе Путина относятся к социальной сфере. Так, 45% участников опроса заявили, что президенту не удалось обеспечить справедливое распределение доходов, а 39% указали, что простым людям не удалось вернуть средства, которые были ими утеряны в ходе реформ.

32% респондентов заявили о неспособности президента повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия. В марте 2015 года, когда проводился предыдущий опрос, такой ответ выбрали лишь 15% участников.