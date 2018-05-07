Уполномоченный по правам человека попросила прокуратуру проверить применение силы при задержаниях 5 мая в Петербурге

Интерфакс
10:19, 7 мая 2018
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила прокуратуру проверить сообщения о необоснованном применении силовых методов при задержании участников акции протеста в Санкт-Петербурге 5 мая.

«Я получила обращение уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, который считает, что там была применена сила, не адекватная той ситуации, в которой люди были задержаны», — сказала Москалькова, добавив, что будет просить прокуратуру «проверить это самым тщательным образом».

Москалькова отметила, что к ней не поступало жалоб по задержаниям в Москве. «Я не получила от москвичей ни одной жалобы о нарушении прав. И даже я сказала бы, наоборот, впервые было отмечено очень корректное отношение полиции. И ситуация с задержаниями очень быстро разрешилась и многие были без санкций отпущены», — сказала она.

В свою очередь Совет при президенте по правам человека (СПЧ) намерен проверить, как была обеспечена охрана общественного порядка во время протестных акций 5 мая. Соответствующие запросы, сообщил РБК глава совета Михаил Федотов, буду направлены в правоохранительные органы.

«Заодно мы выясним, кто были казаки, НОДовцы, кто еще был, как они туда попали, что они там делали, что делали сотрудники полиции, чтобы предотвратить столкновение между теми и другими», — сказал Федотов.

5 мая акции «Он нам не царь», приуроченные к четвертому президентскому сроку Владимира Путина, прошли в разных регионах России — от Владивостока до Калининграда. В некоторых городах, включая Москву и Санкт-Петербург, акции не были согласованы с властями и сопровождались массовыми задержаниями.
Всего, по данным «ОВД-Инфо» на 7 мая, были задержаны 1600 человек, в том числе 719 в Москве и 217 в Санкт-Петербурге.
В отношении одного из участников акции в Петербурге — Михаила Цакунова — возбуждено, по данным «Открытой России», уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК). Он якобы выбил зуб полицейскому.
В Москве на Пушкинской площади, где собирались участники акций протеста, были представители прокремлевского движения НОД и люди в казачьей форме, которые били нагайками протестующих. По некоторым данным, речь шла об членах «Центрального казачьего войска», связанного с мэрией Москвы.

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