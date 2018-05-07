Уполномоченный по правам человека попросила прокуратуру проверить применение силы при задержаниях 5 мая в Петербурге

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила прокуратуру проверить сообщения о необоснованном применении силовых методов при задержании участников акции протеста в Санкт-Петербурге 5 мая.

«Я получила обращение уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, который считает, что там была применена сила, не адекватная той ситуации, в которой люди были задержаны», — сказала Москалькова, добавив, что будет просить прокуратуру «проверить это самым тщательным образом».

Москалькова отметила, что к ней не поступало жалоб по задержаниям в Москве. «Я не получила от москвичей ни одной жалобы о нарушении прав. И даже я сказала бы, наоборот, впервые было отмечено очень корректное отношение полиции. И ситуация с задержаниями очень быстро разрешилась и многие были без санкций отпущены», — сказала она.

В свою очередь Совет при президенте по правам человека (СПЧ) намерен проверить, как была обеспечена охрана общественного порядка во время протестных акций 5 мая. Соответствующие запросы, сообщил РБК глава совета Михаил Федотов, буду направлены в правоохранительные органы.

«Заодно мы выясним, кто были казаки, НОДовцы, кто еще был, как они туда попали, что они там делали, что делали сотрудники полиции, чтобы предотвратить столкновение между теми и другими», — сказал Федотов.