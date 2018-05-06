«Открытая Россия» сообщила об уголовном деле против задержанного на акции «Он нам не царь» в Санкт-Петербурге

Жителю Санкт-Петербурга Михаилу Цакунову предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника полиции во время протестной акции «Он нам не царь». Об этом сообщает Правозащита «Открытой России», оказывающая юридическую поддержку задержанному.

Дело в отношении 25-летнего Цакунова расследуется по части 2 статьи 318 УК РФ, предполагающей до десяти лет лишения свободы.

В постановлении, с которым ознакомился адвокат «Открытой России» Герман Параничев, утверждается, что Цакунов «умышленно и акцентировано нанес не менее одного удара рукой в область лица младшего сержанта полиции Сухарукова, в результате чего ему были причинены телесные повреждения в виде травматической экстракции 22-го зуба». 7 мая суд намерен избрать меру пресечения задержанному.

Сам Цакунов заявил, что вообще не участвовал в митинге оппозиции, а был задержан ОМОНом, когда вместе с друзьями стоял на Дворцовой площади со сдутой желтой уткой, найденной у дворников. При задержании он был избит полицией, а после, находясь в отделении, узнал, что кому-то из сотрудников якобы выбили зуб.

Ранее 6 мая Цакунова оштрафовали на 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП за участие в митинге «Он нам не царь».