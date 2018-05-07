СК вновь попросил перевести Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест
Следствие повторно обратилось в Басманный суд Москвы с просьбой о переводе под домашний арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии».
Ходатайство следствия об изменении меры пресечения Малобродскому зарегистрировано, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 12:00 10 мая.
Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский находится под арестом с лета 2017 года. В настоящий момент Малобродский — единственный фигурант дела «Седьмой студии», находящийся в СИЗО.
27 апреля Басманный суд рассмотрел первое обращение следствия об изменении меры пресечения Малобродскому на домашний арест и оставил его в СИЗО.
Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».
Под домашним арестом по делу «Седьмой студии» находятся режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Продюсер Екатерина Воронова покинула Россию и была объявлена в розыск. Все фигуранты дела, кроме Масляевой, свою вину не признают.