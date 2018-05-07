Экспертный совет при правительстве раскритиковал законопроект Роскомнадзора о блокировках

Подготовленный Роскомнадзором проект приказа о правилах блокировки ресурсов «необоснованно расширяет полномочия» ведомства, фактически наделяя его правом ограничивать доступ к любому ресурсу, и требует переработки.

К такому выводу, пишет «Коммерсант», пришли члены рабочей группы «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ, оценив проект приказа Роскомнадзора, опубликованный 23 апреля.

Проект приказа дает Роскомнадзору право самостоятельно устанавливать сетевой адрес, доменное имя и указатель страницы, содержащие запрещенную информацию, «в случае выявления ошибок».

Это означает, что Роскомнадзор «получает и полностью заменяет функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной», говорится в заключении рабочей группы, с которым ознакомилось издание.

Порядок идентификации ресурса, а также критерии, по которым Роскомнадзор планирует проверять, соответствует ли информация на этом ресурсе той, которая стала основанием для блокировки, в проекте приказа не описаны, указали эксперты.

Заключение рабочей группы в начале мая было направлено в Роскомнадзор. В надзорном ведомстве подтвердили изданию, что заключение «получено и изучается».