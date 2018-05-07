Экспертный совет при правительстве раскритиковал законопроект Роскомнадзора о блокировках

Коммерсант
06:36, 7 мая 2018
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Подготовленный Роскомнадзором проект приказа о правилах блокировки ресурсов «необоснованно расширяет полномочия» ведомства, фактически наделяя его правом ограничивать доступ к любому ресурсу, и требует переработки.

К такому выводу, пишет «Коммерсант», пришли члены рабочей группы «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ, оценив проект приказа Роскомнадзора, опубликованный 23 апреля.

Проект приказа дает Роскомнадзору право самостоятельно устанавливать сетевой адрес, доменное имя и указатель страницы, содержащие запрещенную информацию, «в случае выявления ошибок».

Это означает, что Роскомнадзор «получает и полностью заменяет функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной», говорится в заключении рабочей группы, с которым ознакомилось издание.

Порядок идентификации ресурса, а также критерии, по которым Роскомнадзор планирует проверять, соответствует ли информация на этом ресурсе той, которая стала основанием для блокировки, в проекте приказа не описаны, указали эксперты.

Заключение рабочей группы в начале мая было направлено в Роскомнадзор. В надзорном ведомстве подтвердили изданию, что заключение «получено и изучается». 

«В Роскомнадзоре же написали совсем другое: как идентифицируют сам блокируемый ресурс, а вовсе не тот, что используется для обхода блокировок. Но это вообще не их задача: это должно быть сделано на основании решений суда, прокуратуры, обращений правообладателей и т. д., оснований хватает, — подчеркивает собеседник „Ъ“.— А закончили тем, что, если мы что-то не найдем или найдем не то, то сами разберемся с помощью решения начальника структурного подразделения или его заместителя в течение суток».

Коммерсант
Роскомнадзор опубликовал проект приказа о правилах блокировки ресурсов через неделю после того, как начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram.
Эксперты тогда предположили, что этот документ нужен для того, чтобы легализовать блокировку почти 20 миллионов IP-адресов, попавших в «черные списки» при попытке ограничить доступ к Telegram. Такую возможность дает прописанное в проекте приказа новое основание для блокировки — решение суда по делу об административном правонарушении.
В Роскомнадзоре утверждают, что проект приказа никак не связан с попытками заблокировать Telegram, а направлен лишь на то, чтобы избежать ситуаций, когда технические ошибки и опечатки в решениях судов и иных уполномоченных органов об ограничении доступа к ресурсам не позволяют ведомству исполнить их должным образом.
Из-за того, что Роскомнадзор при попытке блокировать Telegram внес в «черные списки» почти 20 миллионов IP-адресов Google и Amazon многие российские сервисы и сайты столкнулись с перебоями в работе. Telegram у большинства пользователей на территории России продолжает работать.

Роскомнадзор против Telegram

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