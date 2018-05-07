Экспертный совет при правительстве раскритиковал законопроект Роскомнадзора о блокировках
Подготовленный Роскомнадзором проект приказа о правилах блокировки ресурсов «необоснованно расширяет полномочия» ведомства, фактически наделяя его правом ограничивать доступ к любому ресурсу, и требует переработки.
К такому выводу, пишет «Коммерсант», пришли члены рабочей группы «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ, оценив проект приказа Роскомнадзора, опубликованный 23 апреля.
Проект приказа дает Роскомнадзору право самостоятельно устанавливать сетевой адрес, доменное имя и указатель страницы, содержащие запрещенную информацию, «в случае выявления ошибок».
Это означает, что Роскомнадзор «получает и полностью заменяет функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной», говорится в заключении рабочей группы, с которым ознакомилось издание.
Порядок идентификации ресурса, а также критерии, по которым Роскомнадзор планирует проверять, соответствует ли информация на этом ресурсе той, которая стала основанием для блокировки, в проекте приказа не описаны, указали эксперты.
Заключение рабочей группы в начале мая было направлено в Роскомнадзор. В надзорном ведомстве подтвердили изданию, что заключение «получено и изучается».
«В Роскомнадзоре же написали совсем другое: как идентифицируют сам блокируемый ресурс, а вовсе не тот, что используется для обхода блокировок. Но это вообще не их задача: это должно быть сделано на основании решений суда, прокуратуры, обращений правообладателей и т. д., оснований хватает, — подчеркивает собеседник „Ъ“.— А закончили тем, что, если мы что-то не найдем или найдем не то, то сами разберемся с помощью решения начальника структурного подразделения или его заместителя в течение суток».