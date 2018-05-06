В выгрузке Роскомнадзора набили морзянкой «Цифровое сопротивление»

На сайте активиста Филиппа Кулина, отслеживающего Роскомнадзора, появилась зашифрованная надпись «Digital Resistance» («Цифровое сопротивление»).

Примерно с 01:00 до полуночи 5 мая неизвестные добавляли и удаляли из реестра запрещенных сайтов тысячи IP-адресов таким образом, что на графике выгрузки оказалось набито азбукой Морзе словосочетание, которое ввел в обиход создатель Telegram Павел Дуров для обозначения движения против блокировок Роскомнадзора.

Количество добавляемых и удаляемых IP-адресов менялось в диапазоне от 47 до 55 тысяч, поясняет издание Roem.ru. Вероятно, в выгрузку их добавляли владельцы доменов, уже находящихся в реестре запрещенных сайтов. Кто именно стоит за этой акцией, неизвестно.

В настоящее время график продолжает обновляться, на нем морзянкой отбивается обратный отсчет: 5, 4, 3, 2, 1…