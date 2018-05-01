Сайт Росприроднадзора 1 мая предположительно подвергся хакерской атаке.

При попытке зайти на страницу rpn.gov.ru открывается рисунок, на котором девушка в костюме с логотипом Роскомнадзора сжигает интернет, а за ее спиной сидит собака в худи с логотипом Telegram и пускает бумажные самолетики.

Кроме того, на сайте запускается песня из мультсериала «Фиксики».

В Росприроднадзоре ситуацию пока не прокомментировали.

Как пишет саратовский сайт «Свободные новости», первоначально на картинке была гиперссылка на страницу «хакера, представляющегося как FeniMoore». На момент публикации новости такой гиперссылки там нет.