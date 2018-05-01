Сайт Росприроднадзора взломали. Туда загрузили рисунок собаки в капюшоне — символ «Цифрового сопротивления»
Сайт Росприроднадзора 1 мая предположительно подвергся хакерской атаке.
При попытке зайти на страницу rpn.gov.ru открывается рисунок, на котором девушка в костюме с логотипом Роскомнадзора сжигает интернет, а за ее спиной сидит собака в худи с логотипом Telegram и пускает бумажные самолетики.
Кроме того, на сайте запускается песня из мультсериала «Фиксики».
В Росприроднадзоре ситуацию пока не прокомментировали.
Как пишет саратовский сайт «Свободные новости», первоначально на картинке была гиперссылка на страницу «хакера, представляющегося как FeniMoore». На момент публикации новости такой гиперссылки там нет.
Собаку в худи предложил в качестве символа «Цифрового сопротивления» основатель Telegram Павел Дуров. Дуров также призывал противников блокировки Telegram в России участвовать в акциях с пусканием бумажных самолетиков.
После начала блокировки Telegram в России пользователи интернета устроили атаку на сервис Google Maps, поменяв там описания отделений Роскомнадзора.
В России с 16 апреля продолжается блокировка Telegram. В попытках закрыть доступ к мессенджеру Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов, из-за чего работа ряда сайтов и сервисов оказалась нарушена. Telegram продолжает работу у большинства пользователей без VPN.