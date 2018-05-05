В России начались протестные акции «Он нам не царь»
В российских городах начались протестные акции «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального.
Согласно трансляции на ютьюб-канале «Навальный Live», согласованные акции прошли во Владивостоке и Хабаровске, а также в Комсомольске-на-Амуре. Акции также прошли в Южно-Сахалинске, Магадане и Иркутске.
В Барнауле, где акция проходила в гайд-парке и не требовала согласования, несколько человек были задержаны. Активисты в Красноярске также сообщают о задержаниях участников.
В 9 утра по Москве запланировано начало акций в ряде сибирских городов, в том числе Новосибирске, Томске, Улан-Удэ.
В Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.
Красочное шествие в Томске!#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/1uVavSNa1G— Команда Навального (@teamnavalny) May 5, 2018
#ОнНамНеЦарь #Красноярск pic.twitter.com/zYrASPXTpu— Штаб Навального в Красноярске (@teamnavalnykrsk) May 5, 2018
Митинг «Он нам не царь» начался в Новосибирскеhttps://t.co/WiJUgMBTXk pic.twitter.com/6Xtk0JLBUS— Тайга.инфо (@taygainfo) May 5, 2018
Иркутск прямо сейчас!#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/aw35JP0UV2— Команда Навального (@teamnavalny) May 5, 2018