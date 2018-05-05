В Барнауле участников акции «Он нам не царь» задержали в городском гайд-парке

В Барнауле полиция задержала несколько участников акции «Он нам не царь», которые собрались в городском гайд-парке, где акции можно проводить без согласования. Об этом сообщили в трансляции на ютьюб-канале «Навальный Live».

По словам активистки Ольги Фотиевой, участников акции обвинили в создании помех для проведения другого мероприятия с участием школьников. Задержаны по меньшей мере 10 человек.

Ранее в пресс-центре полиции Алтайского края заявили «Интерфаксу», что в гайд-парке идут «официальные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы», поэтому полицейские «проверяют законность» оппозиционной акции. «Никто не задержан, протоколы не составлены», — заявили полицейские.