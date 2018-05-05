В Барнауле участников акции «Он нам не царь» задержали в городском гайд-парке

Навальный Live
06:39, 5 мая 2018
Надежный источник

В Барнауле полиция задержала несколько участников акции «Он нам не царь», которые собрались в городском гайд-парке, где акции можно проводить без согласования. Об этом сообщили в трансляции на ютьюб-канале «Навальный Live».

По словам активистки Ольги Фотиевой, участников акции обвинили в создании помех для проведения другого мероприятия с участием школьников. Задержаны по меньшей мере 10 человек. 

Ранее в пресс-центре полиции Алтайского края заявили «Интерфаксу», что в гайд-парке идут «официальные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы», поэтому полицейские «проверяют законность» оппозиционной акции. «Никто не задержан, протоколы не составлены», — заявили полицейские.

Сидим в автозаке с Виктор Рау и другими

Опубликовано Olya Fotieva 4 мая 2018 г.
Акции «Он нам не царь» проходят 5 мая в десятках российских городов. Они приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

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