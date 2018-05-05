На акции «Он нам не царь» в Красноярске начались задержания

Команда Навального. Красноярск
07:34, 5 мая 2018
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В Красноярске полиция начала задерживать участников шествия «Он нам не царь», которое не было согласовано с городскими властями.

Точное число задержанных неизвестно. По данным «Сибирь. Реалии», людей задерживают «десятками». Всего в акции, по оценке издания, принимали участие около 700 человек.

Перед акцией в Красноярске была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.
Акции «Он нам не царь» проходят 5 мая в десятках российских городов. Они приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

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