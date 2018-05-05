На акции «Он нам не царь» в Красноярске начались задержания

В Красноярске полиция начала задерживать участников шествия «Он нам не царь», которое не было согласовано с городскими властями.

Точное число задержанных неизвестно. По данным «Сибирь. Реалии», людей задерживают «десятками». Всего в акции, по оценке издания, принимали участие около 700 человек.