На акции «Он нам не царь» в Красноярске начались задержания
В Красноярске полиция начала задерживать участников шествия «Он нам не царь», которое не было согласовано с городскими властями.
Точное число задержанных неизвестно. По данным «Сибирь. Реалии», людей задерживают «десятками». Всего в акции, по оценке издания, принимали участие около 700 человек.
ОМОН задерживает десятки участников акции "Он вам не царь" в Красноярскеhttps://t.co/YOcxh8LS6U pic.twitter.com/GoFkTHu6lE— Сибирь.Реалии (@sibrealii) May 5, 2018
#ОнНамНеЦарь #Красноярск pic.twitter.com/38txgqY75u— Штаб Навального в Красноярске (@teamnavalnykrsk) May 5, 2018
В Красноярске — стихийное шествие! #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/atsvkmOYCM— Команда Навального (@teamnavalny) May 5, 2018
Перед акцией в Красноярске была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.
Акции «Он нам не царь» проходят 5 мая в десятках российских городов. Они приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.