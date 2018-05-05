В Москве прошла акция с требованием упразднить Роскомнадзор. Ее участники заклеили себе рты

Meduza
14:51, 5 мая 2018
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У здания Роскомнадзора в Москве состоялась акция, участники которой потребовали упразднить ведомство, прекратить блокировки сайтов и покончить с цензурой в России.

Участники акции повесили плакаты со своими требованиями у входа в здание, заклеили себе рты и сели на тротуар напротив Роскомнадзора.

Опубликовано Андреем Киселевым 5 мая 2018 г.

Акцию устроили сторонники Либертарианской партии. В твиттере движения Digital Resistance сообщается, что к зданию Роскомнадзора приехали более 10 машин с ОМОНом. В твиттере ничего не говорится о том, был ли кто-то задержан. После окончания акции ее участники отправились к памятнику Кириллу и Мефодию у станции метро «Китай-город».

Роскомнадзор ведет реестр запрещенных сайтов, доступ к которым должен быть ограничен. С 16 апреля в России пытаются заблокировать мессенджер Telegram. Поводом для блокировки стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Подробнее о блокировке Telegram

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