В Москве на Пушкинской площади задержали Алексея Навального

Медиазона
11:32, 5 мая 2018
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В Москве на Пушкинской площади задержали Алексея Навального. Об этом сообщают «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента и «Радио Свобода».

Перед этим на площади стали задерживать других участников акции «Он нам не царь». Задержан, в частности, фотограф Михаил Гребенщиков, пришедший на площадь по заданию «Новой газеты».

На площади также происходят драки с участием людей в казацкой форме, которые, как пишет «Медиазона», начали бить нагайками сторонников оппозиции. Полиция, по словам корреспондента «Медузы», не трогает их.

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