В Москве на Пушкинской площади задержали Алексея Навального. Об этом сообщают «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента и «Радио Свобода».

Перед этим на площади стали задерживать других участников акции «Он нам не царь». Задержан, в частности, фотограф Михаил Гребенщиков, пришедший на площадь по заданию «Новой газеты».

На площади также происходят драки с участием людей в казацкой форме, которые, как пишет «Медиазона», начали бить нагайками сторонников оппозиции. Полиция, по словам корреспондента «Медузы», не трогает их.

Видео задержания Навального pic.twitter.com/oLbmfCr9CJ — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) May 5, 2018