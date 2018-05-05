В Москве начали задерживать участников акции «Он нам не царь»
На Пушкинской площади в Москве полиция начала задерживать участников акции «Он нам не царь», которую проводят сторонники Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».
Полиция предупреждает собравшихся, что в случае беспорядков будет применена сила и специальные средства.
Кроме сторонников Навального на площади находятся активисты прокремлевского движения НОД. Они кричат «Слава российской полиции!»
Акция «Он нам не царь» приурочена к инаугурации Владимира Путина, которая назначена на 7 мая. Митинги проходят во многих городах по всей России. Издание «ОВД-Инфо» сообщило, что полиция в общей сложности задержала более 200 человек.