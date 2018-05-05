В Москве начали задерживать участников акции «Он нам не царь»

На Пушкинской площади в Москве полиция начала задерживать участников акции «Он нам не царь», которую проводят сторонники Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Полиция предупреждает собравшихся, что в случае беспорядков будет применена сила и специальные средства.

Кроме сторонников Навального на площади находятся активисты прокремлевского движения НОД. Они кричат «Слава российской полиции!»