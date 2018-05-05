В Москве начали задерживать участников акции «Он нам не царь»

Meduza
11:19, 5 мая 2018
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На Пушкинской площади в Москве полиция начала задерживать участников акции «Он нам не царь», которую проводят сторонники Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Полиция предупреждает собравшихся, что в случае беспорядков будет применена сила и специальные средства.

Кроме сторонников Навального на площади находятся активисты прокремлевского движения НОД. Они кричат «Слава российской полиции!»

Акция «Он нам не царь» приурочена к инаугурации Владимира Путина, которая назначена на 7 мая. Митинги проходят во многих городах по всей России. Издание «ОВД-Инфо» сообщило, что полиция в общей сложности задержала более 200 человек.

Что происходит в Москве и других городах России 5 мая

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