«ОВД-Инфо»: на акциях 5 мая в России задержаны более 200 человек

В российских городах на акциях протеста «Он нам не царь» к 14:00 5 мая задержаны по меньшей мере 206 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

В Якутске задержаны 74 человека, в Красноярске — 43, в Челябинске — 39, в Новокузнецке — 26.

Также есть задержанные в Москве, Барнауле, Пензе, Кемерово, Самаре и Томске.

Вскоре после публикации «ОВД-Инфо» полиция начала задерживать участников акции протеста на Пушкинской площади. Число задержанных пока неизвестно.