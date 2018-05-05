«ОВД-Инфо»: на акциях 5 мая в России задержаны более 200 человек

ОВД-Инфо
11:26, 5 мая 2018
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В российских городах на акциях протеста «Он нам не царь» к 14:00 5 мая задержаны по меньшей мере 206 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

В Якутске задержаны 74 человека, в Красноярске — 43, в Челябинске — 39, в Новокузнецке — 26.

Также есть задержанные в Москве, Барнауле, Пензе, Кемерово, Самаре и Томске.

Вскоре после публикации «ОВД-Инфо» полиция начала задерживать участников акции протеста на Пушкинской площади. Число задержанных пока неизвестно.

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