В России на акциях «Он нам не царь» задержали более тысячи человек

Meduza
14:12, 5 мая 2018
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В России на акциях «Он нам не царь» 5 мая задержали более тысячи человек, сообщили «Медузе» в проекте «ОВД-Инфо».

Больше всего протестующих задержаны в Москве — 574 человека. В Челябинске задержаны 164 человека, в Якутске — 75, в Тольятти — 63, в Санкт-Петербурге — 53, в Краснодаре — 49 человек.

Также есть задержанные в Красноярске, Новокузнецке, Калуге, Самаре, Барнауле, Пензе, Кемерово, Воронеже, Твери, Кургане, Екатеринбурге, Благовещенске, Томске.

Акции «Он нам не царь» проходят 5 мая в десятках российских городов. Их организовали сторонники Алексея Навального. Акции приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая. 

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