В России на акциях «Он нам не царь» задержали более тысячи человек

В России на акциях «Он нам не царь» 5 мая задержали более тысячи человек, сообщили «Медузе» в проекте «ОВД-Инфо».

Больше всего протестующих задержаны в Москве — 574 человека. В Челябинске задержаны 164 человека, в Якутске — 75, в Тольятти — 63, в Санкт-Петербурге — 53, в Краснодаре — 49 человек.

Также есть задержанные в Красноярске, Новокузнецке, Калуге, Самаре, Барнауле, Пензе, Кемерово, Воронеже, Твери, Кургане, Екатеринбурге, Благовещенске, Томске.