The New York Times узнала о планах сокращения контингента США в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить варианты сокращения американского контингента в Южной Корее, сообщила The New York Times со ссылкой на несколько информированных источников.

В случае заключения мирного договора между КНДР и Южной Кореей, указали собеседники издания, отпадет потребность в необходимости держать на полуострове 28,5 тысячи американских военных.

Возможность сокращения американского контингента, подчеркнули источники газеты, не будет «предметом торга» на переговорах Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые должны состояться в ближайшее время.

В свою очередь власти Южной Кореи существование плана по выводу из страны части американского контингента отрицают, сообщает Bloomberg. Глава Управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чон Ы Ён заявил, что высокопоставленный источник в Белом доме заверил его в том, что сообщения о плане вывода войск «не соответствуют действительности».