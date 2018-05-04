The New York Times узнала о планах сокращения контингента США в Южной Корее

The New York Times
05:36, 4 мая 2018
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Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить варианты сокращения американского контингента в Южной Корее, сообщила The New York Times со ссылкой на несколько информированных источников.

В случае заключения мирного договора между КНДР и Южной Кореей, указали собеседники издания, отпадет потребность в необходимости держать на полуострове 28,5 тысячи американских военных.

Возможность сокращения американского контингента, подчеркнули источники газеты, не будет «предметом торга» на переговорах Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые должны состояться в ближайшее время.

В свою очередь власти Южной Кореи существование плана по выводу из страны части американского контингента отрицают, сообщает Bloomberg. Глава Управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чон Ы Ён заявил, что высокопоставленный источник в Белом доме заверил его в том, что сообщения о плане вывода войск «не соответствуют действительности».

27 апреля состоялась встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. По итогам саммита было объявлено, что страны «решили прекратить враждебные действия друг против друга».
Между США и Южной Кореей действует договор о совместной обороне, подписанный в 1953 году, а также ряд дополнительных соглашений, позволяющих, в числе прочего, размещать американские войска на южнокорейской территории и проводить совместные учения.

Переговоры КНДР, Южной Кореи и США

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